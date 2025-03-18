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Подвергавшейся травле школьнице присудили 500 тыс. рублей компенсации в Хабаровском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Хабаровском крае суд взыскал с сельской школы полмиллиона рублей из-за бездействия директора и педагогов при травле ученицы восьмого класса. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в Telegram-канале.

«Прокуратура помогла взыскать со школы 500 тыс. рублей за бездействие ее директора. <...> В суде установлено, что дочка истицы учится в восьмом классе сельской школы, однако продолжительное время испытывает проблемы в общении со сверстниками: дети обижают девочку», сообщили в ведомстве.

В течение долгого времени мать ученицы обращалась за решением проблемы к директору и в сельскую администрацию, однако там этот вопрос игнорировался. После этого женщина обратилась с заявлением в суд. Проведенная психологическая экспертиза показала, что из-за буллинга девочка сталкивалась с проблемами с учебой.

«Решением Хабаровского районного суда в соответствии с заключением прокурора исковые требования матери девочки удовлетворены, со школы в их пользу взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 500 тыс. рублей», — заключили в прокуратуре.

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14 марта в Липецке родители семилетней девочки обвинили учительницу в побоях. По словам отца первоклассницы, классный руководитель ударила его дочь. Родители обратились в полицию и съездили на медицинскую экспертизу. В пресс-службе УМВД по региону агентству подтвердили, что получали заявление от законных представителей ребенка по факту нанесения телесных повреждений. Назначена проверка. В начале февраля сообщалось, что депутаты Госдумы работают над законопроектом, в котором будет закреплено само понятие травли и меры противодействия подростковой агрессии.

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