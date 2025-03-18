Права на досрочную пенсию сотрудников МЧС могут уравнять

Права на досрочную пенсию федеральных и региональных сотрудников МЧС могут уравнять. Такой доработанный законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

В пояснительной записке к законопроекту, который есть у «Известий», сообщается, что в настоящее время федеральные спасатели, участники ликвидаций ЧС могут выйти на пенсию в возрасте 40 лет при стаже не менее 15 лет или в 50 лет при стаже 25 лет без ликвидации ЧС, в то время как в регионах выйти на пенсию могут только после 65 лет мужчины, а женщины ― после 60 лет.

«Вместе с тем необходимо отметить, что при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера региональные спасатели выполняют задачи, схожие с выполняемыми аналогичными подразделениями в составе МЧС России, а задачи и функции, выполняемые работниками подразделений пожарной охраны субъектов РФ и муниципальной пожарной охраны схожи с задачами и функциями, выполняемые работникам подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ», — говорится в документе.

Также в нем подчеркивается, что спасатели и пожарные федерального и регионального уровней в равной степени рискуют своей жизнью и здоровьем в процессе тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

«Тему неравенства пенсий поднимает общероссийский союз спасателей, а также сотрудники пожарных служб в регионах, которые выполняют те же задачи, но находятся в разных условиях выхода на пенсию. Поэтому считаем, что с учетом одинаковых рисков, нагрузки, условия выхода на пенсию надо уравнять. Это будет справедливо», — пояснил «Известиям» сам Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект доработан и направляется вновь на отзыв в правительство. Первую его версию кабмин не поддержал, указав на отсутствие в нем источников финансирования. Как пояснил Ярослав Нилов, сейчас в качестве источника финансирования должен стать рост поступлений в федеральный бюджет от налоговых поступлений.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, которое есть у «Известий», всего на эти цели потребуется 1,7 млрд рублей. Указанные дополнительные средства должны быть предусмотрены при подготовке проекта бюджета Социального фонда РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 года.

Ранее предложение об уравнении пенсий было поддержано главой МЧС Александром Куренковым.

В ноябре 2024-го в России предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию. Соответствующий законопроект подготовили ко внесению в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.