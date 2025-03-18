Косметолог предупредила об опасности гидрофильного масла

Косметолог-эстетист, специалист по мануальным процедурам и аппаратной косметологии Елена Манулик предупредила о рисках, связанных с использованием гидрофильного масла.

В беседе с сайтом aif.ru в понедельник, 17 марта, специалист пояснила, что гидрофильное масло не подходит для очищения кожи с акне, поскольку может вызвать усиление работы сальных желез и усугубить течение болезни.

Кроме того, оно может вызывать аллергию, поскольку компоненты в очищающем средстве очень активны и могут привести к зуду, пощипыванию и жжению. Если при умывании наблюдаются такие симптомы, от его использования стоит отказаться.

Также нежелательно применять гидрофильное мало при наличии царапин, открытых ран, ссадин и прочих повреждений кожи: компоненты в очищающем средстве очень активны и могут привести к зуду, пощипыванию и жжению. Также гидрофильным маслом лучше не пользоваться при наличии заболеваний глаз.

13 марта косметолог Наталья Ткаченко посоветовала проводить уход за кожей за несколько часов до сна, чтобы активные ингредиенты успели впитаться. Врач посоветовала умываться энзимным гелем с маслами и аминокислотами. Это позволит очистить кожу, не нарушая ее защитный барьер, отмечает 360.ru.

В феврале врач-косметолог Елена Анойко предупредила, что неправильное умывание ускоряет старение кожи. По ее словам, горячая вода, например, пересушивает кожу и разрушает ее защитный барьер, удаляя натуральные масла. Это приводит к повышенной чувствительности и раздражению. Специалист рекомендует умываться теплой водой (около 30 градусов) или слегка прохладной, сообщает Life.ru.

В декабре химик-косметолог Наталья Ткаченко рассказала «Известиям», как правильно очищать кожу. Она отметила, что наиболее щадящим методом очищения кожи являются энзимы. Они аккуратно разрушают соединения между ороговевшими клетками, не повреждая кожу. Гидрофильное масло же может ее пересушивать.

Ранее врач-дерматокосметолог Любовь Столина указала на опасность гиалуроновой кислоты. Эксперт отметила, что наносить крем с гиалуроновой кислотой в холодное время года перед выходом на улицу вредно, так как удерживание влаги на поверхности кожи оказывает пагубное влияние в комбинации с прохладой и сухим воздухом, сообщает НСН.