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Более 30 тыс. украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии с 2022 года

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Фото: AP/Daniel Cole
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В Швейцарии свыше 30 тыс. граждан Украины потеряли статус беженцев с 2022 года. Об этом 17 марта сообщили в государственном секретариате по миграции Швейцарии (SEM).

«30 918 разрешений на статус S были аннулированы», — говорится на аккаунте ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).

Статус S в Швейцарии предоставляет беженцам право работать в стране, иметь страховку, а также дает право на получение образования и свободное перемещение по территории государства.

По данным управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в Швейцарии зарегистрированы 68 725 беженцев.

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Директор Ассоциации жилищных компаний Северной Германии (VNW) Андреас Брайтнер 5 марта заявил, что в ФРГ ожидают нового массового потока украинских беженцев в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа прекратить военную помощь Киеву. По его предположению, большинство беженцев приедут именно на север ФРГ, поскольку за три года там уже сформировалась украинская диаспора.

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