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Эксперт назвал причины наращивания золотых запасов в РФ

Эксперт Спинка: наращивание золотых запасов в РФ продолжит расти
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Мировые центральные банки продолжают активно наращивать золотые резервы, и этот тренд, вероятно, сохранится до конца 2025 года. Об этом рассказал «Известиям» 17 марта директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

«Решение о заморозке резервов Банка России в 2022 году показало, насколько тесно могут быть переплетены политические и экономические решения. Это стало сигналом для других государств, которые стремятся к большей независимости в своих решениях. Золото, будучи геополитически нейтральным активом, позволяет им избежать влияния других стран», — объяснил он.

Среди ключевых причин наращивания золотых резервов эксперт назвал инфляцию, риски, связанные с рекордным госдолгом США, и тарифные войны.

По словам специалиста, в 2019 году только 8% респондентов ожидали роста запасов золота, в 2020 году этот показатель вырос до 20%, а в 2024 году — до 29%. Это свидетельствует о долгосрочном тренде.

«Золото — это классический защитный актив, который помогает центральным банкам диверсифицировать портфели и сохранять покупательную способность в условиях нестабильности», — подытожил Спинка.

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Ранее, 18 января, Евгений Шатов рассказал «Известиям» об актуальных инвестиционных инструментах. По его словам, золото и серебро сохраняют свою роль защитных активов в условиях геополитической нестабильности и инфляционного давления. Эти инструменты могут стать важной частью диверсифицированного портфеля.

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