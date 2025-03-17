Первая волна весеннего половодья в Красноярском крае ожидается в конце марта

В Красноярском крае первая волна весеннего половодья ожидается в конце марта — начале апреля. Предварительный прогноз паводков подготовили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу, в период первой волны риску подвергнутся территории Березовского, Емельяновского, Ермаковского, Курагинского, Минусинского, Шушенского, Ужурского районов, Боготольского, Козульского, Тюхтетского, Шарыповского муниципальных округов. Серьезно осложнить ситуацию может значительное переувлажнение почвы, произошедшее в ноябре 2024 года.

«В период резкого потепления при интенсивном снеготаянии на юге и в центре Красноярского края возможны подтопления пониженных участков местности, размыв дорог, мостов, дамб на прудах и небольших водохранилищах от склонового стока и разлива малых рек», — говорится в сообщении МЧС.

Вторая волна половодья пройдет в регионе в третьей декаде апреля — первой декаде июля, когда в предгорных и горно-таежных районах Саян будет активно таять снег, а Енисей и Ангара — освобождаться ото льда.

В этот период наиболее уязвимыми окажутся Балахтинский, Емельяновский, Енисейский, Ермаковский, Ирбейский, Каратузский, Курагинский, Минусинский, Туруханский, Эвенкийский районы, Бирилюсский, Северо-Енисейский муниципальные округа.

Кроме того, при вскрытии рек Енисей, Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Туба, Кан, Тасеева, Чулым возможен подъем воды до критических отметок. Также существует риск дождевых паводков.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в ликвидации последствий паводков и реагировании на возможные чрезвычайные ситуации (ЧС) задействуют группировку сил и средств территориальной подсистемы РСЧС региона. Это более 12,2 тыс. человек и 4,8 тыс. единиц техники, из них 1298 человек и 1260 единиц техники от МЧС. При ухудшении паводковой обстановки планируется привлечь аэромобильную группировку МЧС.