Японца приговорили к семи годам заключения в Белоруссии за агентурную деятельность
Минский городской суд приговорил гражданина Японии Наканиси Масатоси к семи годам тюрьмы за осуществление агентурной деятельности на территории Белоруссии. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии на официальном сайте.
В заявлении отмечается, что суд признал его виновным в сотрудничестве со спецслужбами иностранного государства и выполнении действий, заведомо направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.
Уточняется, что ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 500 базовых величин (около 580 тыс. рублей).
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, сказано в публикации.
О задержании собиравшего данные агента спецслужб Японии стало известно 4 сентября. По данным СМИ, его интересовала социально-политическая обстановка в стране в целом, а также процесс реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь».
Сам Наканиси заявил, что данные могли быть использованы Украиной или США для потенциальной ракетной атаки по Белоруссии.