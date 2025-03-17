Умер заслуженный деятель искусств РФ звукорежиссер Валентин Бобровский

Заслуженный деятель искусств России звукорежиссер Валентин Бобровский умер в возрасте 88 лет. Об этом 17 марта сообщили на сайте Союза кинематографистов РФ.

«15 марта 2025 года на 89-м году ушел из жизни наш друг и коллега, великолепный звукорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Валентин Иванович Бобровский», — сказано в сообщении.

Отмечается, что прощание со звукорежиссером состоится 19 марта в 10:00 мск в крематории Хованского кладбища.

Бобровский начал работать в студии «Мосфильм» в середине 1950-х годов. Одним из его первых трудов стал фильм «Раба любви» — именно эта кинолента положила начало долголетнему сотрудничеству звукорежиссера с режиссером Никитой Михалковым. Позднее они вместе работали над фильмами «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова» и «Родня».

Бобровский также участвовал в создании таких фильмов, как «Сибириада», «Спасатель», «Наследница по прямой», «Чужая белая и рябой», «Облако-рай», «Мелкий бес».