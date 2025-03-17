В Тюмени пропал приехавший на ЧР по биатлону спортивный журналист
В Тюмени пропал спортивный журналист Александр Круглов, приехавший в город освещать чемпионат России по биатлону, сообщает 17 марта УМВД России по Тюменской области.
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство, информация об инциденте была зарегистрирована.
Также, по данным поискового отряда «Лиза Алерт», 12 марта Круглов ушел в неизвестном направлении в Восточном административном округе города. В воскресенье велись работы по установлению его возможного местоположения. В понедельник поисковики продолжили изучать записи с камер наблюдения в районе предполагаемого исчезновения Круглова.
Чемпионат России по биатлону проводился в Тюмени с 13 по 16 марта.
Управление МВД по Курской области сообщило 20 февраля о пропавшей несовершеннолетней девушке. Отмечалось, что 17-летняя Слюсаренко Полина самовольно покинула помещение автовокзала Курска.