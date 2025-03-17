Электричка насмерть сбила пожилого красноярца на станции Сорокино

В Красноярском крае в результате наезда электропоезда погиб пожилой мужчина. Об этом управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщает в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла вблизи станции Сорокино в Манском районе региона. Машинист заметил на путях пешехода, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В результате происшествия мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, им оказался 70-летний житель Красноярска. По данным полиции, пенсионер пересекал пути перед приближающимся поездом.

В феврале в Томской области грузовой поезд сбил 17-летнего подростка, который, вероятно, переходил пути в наушниках. Мальчик погиб, Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала по факту случившегося проверку.