Песков: участники операции «Поток» будут награждены

Участники операции «Поток» («Труба») по проникновению российских военных в тыл в Курской области будут представлены к наградам. Об этом 17 марта заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается награждения — безусловно, там будут соответствующие представления со стороны Министерства обороны», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с участниками операции пока не планируется. Он добавил, что у российского лидера были контакты с военными РФ, принимавшими участие в операции.

О проведении операции по внедрению военных РФ в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Суджи стало известно 10 марта. Для этого военные преодолели около 15 км трубопровода. Действия штурмовиков помогли обеспечить прорыв обороны противника наступающими войсками российской армии. Позднее, 13 марта, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта от ВСУ.