СМИ сообщили о нападении ученого на коллег на исследовательской базе в Антарктиде

На южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде один из ученых напал на своих коллег. Об этом 17 марта сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

«Члены команды жили в страхе не из-за враждебной обстановки, а потому, что один из них напал [на коллег]», — поделился неназванный исследователь в электронном письме, полученном с базы.

Источник подчеркнул, что нападавший представлял угрозу для всей команды.

Ученые приехали на базу с целью изучения антарктического климата и должны оставаться на ней ближайшие десять месяцев в экстремальных погодных условиях, уточняет «Газета.Ru».

Газета El Pais 12 февраля сообщила об обнаружении масштабных выбросов метана в недрах Антарктиды. По словам геологов Рикардо Леона и Роджера Урхелеса, выбросы могут стать климатической бомбой для планеты. Они предупредили, что в связи с этим могут быть подводные оползни и цунами.