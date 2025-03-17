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Двойная видимость Венеры в марте 2025 года: что это такое, где и во сколько смотреть

Россияне смогут наблюдать «двойную» Венеру с 17 по 21 марта
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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В марте жители некоторых регионов России смогут наблюдать необычное астрономическое явление — двойную видимость Венеры. С 17 по 21 марта планета будет появляться в небе как на рассвете, так и на закате. Такое происходит всего раз в восемь лет. О том, чем примечательна «двойная» Венера и где ее можно увидеть, читайте в материале «Известий».

Что такое двойная видимость Венеры

Венера — один из наиболее ярких объектов звездного неба. Она видна почти круглый год, однако любоваться ей можно не всегда. Обычно для наблюдателя, находящегося на Земле, планета располагается либо восточнее, либо западнее Солнца. В первом случае ее получится увидеть только утром, а во втором — только вечером. Поэтому Венеру также называют утренней или вечерней звездой.

Однако раз в восемь лет из-за небольшого наклона орбиты Венеры и ее близости к Земле, планета оказывается севернее Солнца и проходит над ним. В результате жители Северного полушария могут в один день наблюдать и «утреннюю», и «вечернюю звезду».

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Двойная видимость Венеры возникает из-за особенностей движения нашей планеты. В Северном полушарии, чем визуально ближе астрономический объект к Северному полюсу, тем раньше он восходит и позже заходит. То же самое происходит и с Солнцем: когда оно переходит из Южного полушария в Северное, день начинает прибавляться, так как светило движется на север.

Во время двойной видимости Венера находится севернее Солнца, поэтому поднимается над горизонтом раньше, а опускается позже. Благодаря этому ее можно увидеть в два раза чаще.

Двойная видимость Венеры в марте 2025 года: где и во сколько можно увидеть

В 2025 году период двойной видимости Венеры продлится с 17 по 21 марта. В эти дни наблюдать за планетой можно примерно с 05:00 до 06:00 утром и с 19:00 до 20:00 вечером по местному времени. На рассвете небесное тело появится на востоке у линии горизонта, а после наступления темноты — высоко на западе. Для определения точного местоположения «звезды» можно воспользоваться специальными приложениями.

«Двойная» Венера будет видна в средних широтах, поэтому полюбоваться ей получится не во всех регионах России. Увидеть ее смогут жители Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и некоторых других городов.

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Найти Венеру на небе легко даже невооруженным взглядом. Однако астрономы рекомендуют всё же воспользоваться любительским телескопом или биноклем, ведь в марте 2025 года поверхность планеты освещается Солнцем всего на 3%, из-за чего она выглядит как тонкий серп. Однако заметить это удастся только при помощи увеличительных приборов — для «невооруженного» наблюдателя планета останется просто яркой точкой.

Шанс увидеть эту фазу Венеры также выпадает один раз в восемь лет. В следующий раз она превратится в месяц только в 2033 году. До 25 марта в телескоп можно заметить и «рога» Венеры — удлиненные концы серпа, возникающие из-за плотного и подвижного слоя облаков в верхних слоях атмосферы планеты.

С 17 по 21 марта вечерняя видимость Венеры будет постепенно снижаться, пока планета окончательно не перейдет в режим «утренней звезды».

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