Карта спецоперации на Украине 17 марта

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 марта можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Днепр» благодаря активным и решительным действиям освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области. Подразделения группировки поразили живую силу и технику береговой бригады и бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

На этом направлении украинская армия потеряла до 65 военных, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение двум мотопехотным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Отрадное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Там украинские войска лишились более 140 военных, двух боевых бронированных машин (ББМ) и шести автомобилей.

Помимо этого средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 283 вертолета, 47 094 беспилотных летательных аппарата, 658 самолетов, 32 989 единиц специальной военной автомобильной техники. 22 625 орудий полевой артиллерии и минометов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 303 танка и других боевых бронированных машин и 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня.

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