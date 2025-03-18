Врач назвал вещие сны самообманом

День вещих снов неофициально отмечается во всем мире 18 марта. Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал «Известиям», бывают ли пророческие сновидения.

Люди видят сновидения в фазе быстрого сна, которая занимает примерно 25% от общего времени отдыха. По словам эксперта, чаще всего вещие сны — это самообман или совпадение каких-либо приснившихся деталей с событиями, которые происходят потом в реальности.

Врач объяснил, что сновидения формируются из воспоминаний, из разных переменных памяти. В них человек не может увидеть того, чего с ним не происходило и с чем он не сталкивался ранее.

«В состоянии бодрствования человек в своих мыслях всё время строит картину будущего — это обычная работа мозга. Она позволяет нам предвидеть какие-либо события и избежать нежелательных ситуаций в будущем. Благодаря поступающей от органов чувств новой информации эта картина будущего — прогноз еще не наступивших событий, постоянно меняется, уточняется. Сновидения же сотканы только из воспоминаний», — сказал Полуэктов.

Однако в некоторых случаях возможны так называемые сновидения-умозаключения, уточнил специалист. Они появляются, когда на основе воспоминаний о каких-либо событиях мозг и во сне продолжает строить картину будущего. И в чем-то она может совпадать с тем, что произойдет на самом деле.

«Великий русский физиолог Иван Михайлович Сеченов еще в XIX веке сказал, что сновидения — это «небывалая комбинация бывалых впечатлений». Вся кажущаяся новизна сновидений происходит только из причудливости всплывающих из памяти комбинаций», — заключил Полуэктов.

Ранее, 14 марта, врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского университета Серго Центерадзе рассказал «Известиям», что нарушение сна может быть фактором, провоцирующим депрессию. Он подчеркнул, что сон необходим для профилактики нейродегенеративных заболеваний. Так, даже одна бессонная ночь приводит к ускорению накопления в мозге бета-амилоида — белка, играющего важную роль в патогенезе болезни Альцгеймера.