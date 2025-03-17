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В МИД РФ заявили о передаче данных о наемниках в Курской области другим странам

Мирошник: Россия связывается со странами, чьи наемники замечены в Курской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россия по дипломатическим каналам связывается с государствами, чьи наемники были замечены в Курской области. Об этом 17 марта сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве «серых гусей» выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения», — уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».

Мирошник отметил, что информацию по наемникам, которые Министерство иностранных дел получает от следственных органов и военных подразделений, отправляют по дипканалам тем странами, которые выразили желание «отреагировать на беспредел и наемничество их граждан».

Посол уточнил, что реакция властей различается. По его словам, некоторые страны самостоятельно обращаются к российской стороне с просьбой передать данные и выражают намерение предпринимать действия по отношению к наемникам.

В то же время, как отмечает Мирошник, есть страны, которые стремятся «прикрыть и максимально нивелировать» информацию об участии их наемников в боевых действиях под Курском.

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Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова 4 марта поделилась с «Известиями», что с декабря 2024 года прибавилось еще пять стран, откуда в зону спецоперации приезжают наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинская армия атаковала позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа 2024 года. Обстановку в регионе признали ЧС федерального характера. По последним данным, переданным президенту России Владимиру Путину начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генералом армии Валерием Герасимовым, за время боевых действий в курском приграничье российские военные освободили более 1100 кв. м территории.

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