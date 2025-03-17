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В Херсонской области мужчину задержали по подозрению в передаче сведений Украине

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Фото: ФСБ
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В Херсонской области задержали россиянина, причастного к передаче сведений спецслужбам Украины. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что подозреваемый в октябре 2023 года осуществил сбор и передачу через свою родственницу, поддерживающую контакт с представителями спецслужб Украины, сведений о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на территории Херсонской области», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). На данный момент подозреваемого заключили под стражу. Уточняется, что ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

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УФСБ России по Херсонской области 13 марта сообщили о задержании девушки по подозрению в шпионаже. В отношении нее возбудили уголовное дело в соответствии со ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

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