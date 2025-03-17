ФТС пресекла канал контрабанды авиационных запчастей в ОАЭ и Республику Конго

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) в Самаре пресекли канал контрабанды авиационных запчастей в ОАЭ и Республику Конго. Об этом 17 марта рассказала пресс-секретарь региональной таможни Дарья Лосева.

По данным следствия, злоумышленники вывезли 280 контрабандных запчастей на общую сумму более 8 млн рублей.

«Самарские таможенники совместно с УФСБ России по Ульяновской области пресекли канал контрабанды авиационных запчастей в Киргизию с их последующим вывозом в ОАЭ и Республику Конго. <...> В отношении генерального директора компании возбуждено три уголовных дела», — сказала Лосева.

По ее словам, запчасти для российских самолетов и вертолетов поставлялись странам ЕАЭС в рамках международных контрактов, заключенных с ульяновской компанией. Отмечается, что для вывоза этой продукции нужны разрешительные лицензии, так как считается, что это продукция двойного назначения. В данном случае необходимых разрешений не было.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники») в отношении главы компании-экспортера.

В отношении компании завели административные протоколы за несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров.

Ранее, 12 марта, правоохранительные органы раскрыли канал контрабанды оружия, связанный с сектой «Батал-Хаджи» (признана террористической и запрещена на территории РФ). По данным источника «Известий», некоторое из этого вооружения использовали террористы для нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». По версии следствия, они переправили в Ингушетию пистолеты Glock в электроприборах, части которых были найдены в тайниках.