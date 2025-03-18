Россияне объяснили привычку фотографировать утюг перед выходом из дома

Среди опрошенных россиян 20% перед выходом из дома делают фотографии выключенных утюгов, плит и других электроприборов. Об этом говорится в результатах опроса «Лаборатории Касперского», с которыми ознакомились «Известия» 18 марта. Большинству такие снимки помогают чувствовать себя спокойнее.

При этом 11% респондентов поступают так регулярно, а 9% — время от времени. Вместе с тем 95% из них признают, что такие снимки помогают им чувствовать себя спокойнее вне дома.

Клинический психолог, редактор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Марина Волкова объяснила, что такие действия несут более глубокий психологический смысл по сравнению с их бытовым значением. Так может проявляться страх перед непредсказуемостью жизни и желание ее контролировать, потребность в безопасности. Например, как следствие подавленной агрессии или травматического опыта, когда важно, чтобы вновь не случилось что-то страшное.

«А еще подобные манипуляции могут быть по причине внутреннего конфликта, если, с одной стороны, назрела потребность человека в изменениях, а с другой — он их боится и чувствует угрозу для своего «я». Такое поведение как часть цикла «тревоги — самоуспокоения» связано со сложными психическими процессами, но люди их, как правило, не осознают. Да, это может немного снижать тревогу в моменте», — добавила эксперт.

По ее словам, снимки не решают проблему избыточного психического напряжения, поскольку не работают с его источником.

«В некоторых случаях это может быть частью симптомокомплекса ОКР или СДВГ. Однако не стоит заниматься самодиагностикой и лучше обратиться к врачу-психиатру и быть готовым к тому, что понадобится не только психотерапия, но и фармакологическая поддержка», — уточнила Волкова.

В то же время эксперты по кибербезопасности предупредили, что привычка хранить самые разные сведения в виде фотографий или скриншотов может быть небезопасной, особенно когда речь идет о паролях и логинах от разных сервисов, а также о платежных данных.

«Когда речь идет о привычке фотографировать или делать скриншоты конфиденциальных данных, например логинов и паролей, — чтобы не забыть или не тревожиться», — подчеркнул руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

Он обратил внимание на то, что такие действия могут сыграть на руку злоумышленникам, потому что хранить секретную информацию в галерее смартфона или в текстовых заметках небезопасно.

«Например, недавно наши коллеги обнаружили новую вредоносную программу SparkCat. Она анализировала текст на изображениях в галерее зараженного смартфона. Если стилер обнаруживал нужные злоумышленникам данные, к примеру фразы для восстановления доступа к криптокошелькам, то отправлял атакующим картинку», — сказал Галов.

Он рекомендовал использовать для хранения секретных сведений и фотографий специальные программы — менеджеры паролей.

Ранее, 21 февраля, руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал «Известиям», что среди ненадежных паролей — варианты с последовательностью цифр подряд (9876543210 или личный номер пользователя), с простыми словами (password), личными данными (дата рождения или свадьбы, номер телефона). Также среди неудачных вариаций «прозрачный» намек в подсказке к паролю («имя жены и прошлый год» или «название улицы и номер квартиры»).