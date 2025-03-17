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Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VI Международного арктического форума

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдет 26–27 марта в Арктической зоне России.

В приветствии глава Российского государства отметил, что встреча впервые проходит в Мурманске — городе, который по праву можно назвать воротами России в Арктику. В ходе форума представители органов власти, известные ученые и эксперты всесторонне обсудят вопросы обеспечения безопасности и сотрудничества в регионе, поддержки прорывных энергетических, инфраструктурных и экологических проектов. Обменяются мнениями о перспективах реализации востребованных исследовательских и культурных программ.

«Девиз нынешнего форума «На Севере — жить!» в полной мере отражает один из наших ключевых приоритетов развития арктических территорий — комплексное обновление, благоустройство городов и поселков, повышение качества жизни людей, прежде всего за счет создания современных рабочих мест, дальнейшего подъема экономики и социальной сферы», — говорится в приветствии. «Российская Арктика открывает огромные возможности для созидательного труда, для приложения сил и талантов молодежи, специалистов разных профессий, для запуска смелых предпринимательских, научных, творческих инициатив. И в этой большой работе мы настроены на сотрудничество со всеми заинтересованными государствами-партнерами и интеграционными объединениями», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также особо отметил важность совершенствования транспортного каркаса региона, включая порты, железнодорожные магистрали, авиационное сообщение и организацию круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Президент выразил уверенность, что участники МАФ-2025 проведут содержательные и конструктивные дискуссии, а идеи и рекомендации его участников будут востребованы на практике.

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