Роскомнадзор может оштрафовать Telegram на 4 млн рублей за запрещенные стикеры
Telegram могут оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенные стикеры, об этом сообщили в Роскомнадзоре. По данным пресс-службы ведомства, два таких набора содержат нацистскую и экстремистскую символику, передает телеканал «Известия». При этом ранее Telegram не раз привлекался к ответственности за распространение запрещенной информации. Общая сумма наложенных на компанию штрафов составляет 94,5 млн рублей.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.