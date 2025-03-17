Администрация президента США Дональда Трампа уведомила европейские страны о своем выходе из международной группы по изучению событий на Украине, в том числе связанных со спецоперацией по защите Донбасса. Об этом 17 марта сообщила американская газета The New York Time со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Указывается, что официальное сообщение Вашингтона о выходе из объединения должно последовать в тот же день.

В газете отметили, что США были единственной страной за пределами Европы, которая участвовала в работе группы: прокурор американского министерства юстиции работал в Гааге совместно с представителями киевского режима, стран Прибалтики и Румынии.

«Администрация Трампа не привела иных причин для выхода из следственной группы помимо той же, при помощи которой обосновывает все остальные свои политические и кадровые решения — необходимости переброски ресурсов», — говорится в статье.

Ранее, 14 марта, Трамп заявил, что решения его предшественника на должности президента Джо Байдена привели к «бардаку» в отношениях с Россией. Американский лидер подчеркнул, что намерен исправить последствия действий главы предыдущей администрации Белого дома.