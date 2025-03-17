В Санкт-Петербурге прошел концерт Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»

16 марта в Санкт-Петербурге прошел концерт лауреатов Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». В городе-герое музыкальная премия приобрела особый смысл. Она не только объединила востребованных звезд российской эстрады, но и дала старт череде мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы.

Церемония началась с патриотического блока. Первой песней, прозвучавшей со сцены Ледового дворца, стала «Священная война» Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача. Одну из величайших композиций XX века исполнили все артисты, которым в этот вечер предстояло выйти на сцену. К композиции был добавлен куплет, который ранее не исполнялся, подчеркивающий ее драматизм и значимость сегодня. Следом на сцене прозвучала другая, не менее культовая песня, провозглашающая торжество жизни: «Солнечный круг», которую звезды спели вместе с юными артистами. Также Елена Север исполнила патриотическую композицию «Верните память», горячо полюбившуюся слушателям.

«Судьба Родины, ее будущее зависят от каждого из нас. И мы должны жить ради будущего, ради детей, во имя света и любви. Мы не могли обойти стороной юбилей Победы. Так пусть же с нашего мероприятия открывается серия торжеств по случаю 80-летия Великой Победы», — открыла патриотическое вступление Елена Север.

Для каждого артиста и зрителя эти минуты были наполнены особенным смыслом, ведь Санкт-Петербург — город-герой, город боевой славы, символ памяти и гордости за свою страну. И где, как ни здесь, так по-особенному звучат слова военных песен?

Открытие концерта было очень впечатляющим. Зрители приветствовали композиции стоя, многие не могли сдержать слез. Этот важный момент артисты и организаторы посвятили юбилею Великой Победы, который страна отмечает в этом году. Для «Русского Радио» как для самой народной, главной русскоязычной радиостанции страны было крайне важно, чтобы в программу вошли песни, посвященные войне и чтобы концерт напомнил о важности сохранения памяти и отдал дань уважения этим страницам истории.

«Золотой Граммофон» — это премия, которая вносит значимый вклад в развитие российской музыкальной индустрии. «Русское Радио» вручает статуэтки вне зависимости от регалий. А потому на сцену в Северной столице вышли и мэтры, и яркие восходящие таланты.

В числе артистов, подаривших в этот вечер свое творчество зрителям, были Лариса Долина, Денис Майданов, «Земляне», Artik & Asti, Владимир Пресняков, Dabro, Reflex, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Юрий и Владимир Киселевы, Артур Пирожков, SEREBRO, Александр Шоуа и группа «Непара», Александра Воробьева, Марина Бриз, Александр Панайотов, Хабиб, Анастасия Барашкова & Samoel.

«Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге в очередной раз продемонстрировал красоту русскоязычной музыки. А композиции, прозвучавшие со сцены, словно оживили историю, напомнив о подвигах наших предков.