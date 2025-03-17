Матвиенко и Алиев обсудили в Баку расширение взаимодействия двух стран

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Баку встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевыми, стороны обсудили расширение торгово-экономического, культурного взаимодействия государств. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили в Совфеде.

«Спикер СФ отметила, что лидеры России и Азербайджана находятся в постоянном контакте и поблагодарила за внимание, которое они уделяют межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству — важным составляющим межгосударственных отношений», — говорится в сообщении.

Также Матвиенко и Алиев в ходе обсуждения затронули нынешнюю международную ситуацию.

Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится с официальным визитом в Азербайджане 16–17 марта. Накануне Матвиенко также провела встречу с первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Ранее, 14 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует завершение переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Также российская сторона подтвердила предложение предоставить свою площадку для контактов представителей двух стран, а также подписания мирного договора.