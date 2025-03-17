В РФ могут подорожать музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты в России могут подорожать в этом году на 10%, об этом заявили в «Музторге». Там отметили, что повышение цен в первую очередь коснется импортных товаров. Однако магазины будут предлагать покупателям программы рассрочки, кредитов, а также сервис по покупке инструментов, бывших в употреблении, передает телеканал «Известия». Как рассказали в «Музторге, в 2024 году спрос на музыкальные инструменты вырос более чем на 25%. В компании уверены, что в новом году такая тенденция сохранится.

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