Эксперт рассказал о следующих шагах в диалоге РФ и США

Следующим шагом в диалоге РФ и США должен стать точечный разговор Москвы и Вашингтона о гарантиях, которые будут предоставлены России перед вступлением в силу перемирия на Украине, отметил в беседе с «Известиями» аналитик ВШЭ Тигран Мелоян.

«Американская стратегия может развиваться по двум следующим направлениям. Первое — Вашингтон готов к диалогу по такому списку вопросов и тогда американские спецпредставители отправляются с ними к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с опцией, что Киеву стоит согласиться на выдвинутые условия. Второе — Трамп (президент США Дональд Трамп. — Ред.) считает, что торг с Москвой неуместен. Тогда мы можем скатиться к тому, что будут предприняты попытки надавить на Россию путем угроз ужесточения санкций, прежде всего давление на страны — партнеры России путем расширения вторичных санкций, и продолжения боевых действий», — уточнил эксперт.

По словам Мелояна, российская позиция вполне понятна: Москва за прекращение боевых действий, которое гарантирует путь к долгосрочному миру с последующим избавлением от первопричин конфликта, но против перемирия в обличье «троянского голубя».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Точка мнения: почему РФ готова к любому повороту отношений с США