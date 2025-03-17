В РФ выявили более 800 тыс. нелегально занятых работников в 2024 году

В России выявили 829 тыс. человек, которые работают с нарушениями трудового законодательства. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Роструда. Годом ранее было обнаружено на 5% меньше — 795 тыс. трудящихся.

К трудоустройству всерую может относиться деятельность без трудового договора, без лицензии в сфере услуг, а также выплата зарплаты в конверте. При этом, как уточнили в Роструде, за три года в стране выявили свыше 2,2 млн нелегально занятых, практически со всеми из которых удалось легализовать трудовые отношения.

В условиях кадрового дефицита компании часто прибегают к неформальной занятости, чтобы «закрыть» вакансии. В то же время многие уверены, что работать без официального оформления выгоднее, ведь из-за налоговых отчислений зарплата меньше.

Однако руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая подчеркнула, что в таком случае больше всего страдает именно сам работающий гражданин. По ее словам, человек практически не защищен в отношениях с работодателем, его легко можно уволить. Он также не может рассчитывать на социальные гарантии: отпускные, больничные, достойные декретные и пенсию.

Власти из года в год борются с нелегальным трудоустройством. Например, в 2025-м заработал реестр недобросовестных работодателей. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, он стал инструментом профилактики нелегальной занятости. Сейчас в реестре числится 31 работодатель, в том числе 30 индивидуальных предпринимателей.

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Рабочий в тень: в РФ выявили более 800 тыс. трудящихся всерую