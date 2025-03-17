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В ЦБ поддержали введение биометрии при выдаче микрозаймов онлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Власти планируют обязать россиян проходить идентификацию по биометрии при оформлении микрокредитов онлайн. Это одно из предложений, которое вошло в комплексный законопроект по борьбе с кибермошенничеством. Его внесли в Госдуму в феврале, первое чтение запланировано на 18 марта.

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В целом в ЦБ поддерживают расширение Единой биометрической системы на микрозаймы, рассказал «Известиям» заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.

«Этот процесс позволяет лучше идентифицировать личность. Однако большинству компаний потребуется техническая доработка, поэтому меру стоит вводить с временным лагом. И, возможно, с разделением по классам МФО (микрофинансовые организации. — Ред.). Потребуется обсуждение и донастройка, но это нормальный процесс», — отметил Гузнов.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что если законопроект будет принят в нынешнем виде, то при каждом дистанционном оформлении займа МФО должны будут подтверждать личность клиента с помощью «Госуслуг» и по биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС).

При этом, как добавили в ведомстве, использование биометрии не будет обязательным для россиян, остается возможность получить ссуду при личном посещении микрофинансовой организации.

Однако на рынке выступили против этой инициативы. Сейчас в базе ЕБС хранятся данные всего 3 млн человек, в то время как услугами МФО пользуются более 10 млн россиян, подчеркнули в пресс-службе СРО «МиР».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Держи лицо: для получения онлайн-займа придется подтвердить личность по биометрии

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