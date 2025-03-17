Военный контингент НАТО в Восточной Европе вырос в 2,5 раза с 2019 года

Численность военных контингентов НАТО на восточном фланге, прежде всего в Польше, странах Прибалтики, Болгарии и Румынии, возросла в 2,5 раза с 2019 года, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД России Александр Грушко.

«Примерно так же увеличилось количество тяжелой техники. Продолжается реализация так называемого военного Шенгена (зона свободного перемещения военных. — Ред.). Укрепляются и расширяются аэродромная и портовая сети. НАТО создает новые соединения быстрого реагирования, повышает маневренность. Мы наблюдаем, как увеличиваются плотность учений и их масштаб. Они приобретают более агрессивный характер, заточенный на военные операции против сопоставимого противника. Под ним имеется в виду Российская Федерация», — уточнил дипломат.

По словам Грушко, до тех пор, пока не произойдет реальных изменений в политике и военном строительстве стран НАТО, Москва будет исходить из наличия существенных угроз для России с Запада.

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