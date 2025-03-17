Захарова связала желание Британии украсть активы РФ с тягой к пиратству

Слова бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака о необходимости «как можно быстрее» похитить российские активы являются «аморальной моралью». Об этом 16 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль», — говорится в сообщении Захаровой в Telegram-канале.

Она также привела в пример британского пирата Генри Моргана, который был главой большого пиратского флота, совершал нападения на различные страны и в какой-то момент захватил Панаму. Но после ареста его не наказали, а сделали вице-губернатором Ямайки.

«Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных», — добавила официальный представитель МИД.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 2 марта сообщил об отсутствии единого мнения у участников саммита по украинскому конфликту в Лондоне в вопросе изъятия замороженных российских активов. По его словам, большинство лидеров стран высказали мнение, что это является хорошей идеей, но некоторые отнеслись к данному предложению с настороженностью, опасаясь «последствий для евро или банковской системы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на следующий день, 3 марта, заявил, что попытки изъятия замороженных активов России для передачи Украине будут иметь серьезные юридические последствия. Он обратил внимание, что в последнее время таких идей на Западе становится всё больше.