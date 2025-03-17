Сербы и молоды

Для людей, бывавших в столице Сербии, Белград город чаще всего ассоциируется с комфортной обстановкой, неспешным времяпрепровождением в уютных кафе и ресторанах, спокойной и размеренной жизнью европейского государства с балканским, южнославянским колоритом.

Но 15 марта 2025 года могло полностью перевернуть такое представление, поставив все с ног на голову. Этому способствовали массовые акции протеста, проходившие в этот день в Сербии. По официальной информации, во время протестов в Белграде 56 человек получили травмы, арестованы были 22 участника акции. Президент Александр Вучич заявил, что погибших и тяжелораненых нет. Арестованных же подозревают в преступлениях против собственности, нападениях на полицейских и других лиц. При этом он отметил, что гордится действиями силовых ведомств, обеспечивавших порядок на акции, и отверг применение ими дубинок и звуковых пушек.

Предыстория нынешних протестов в Сербии занимает почти полугодичный отрезок - отправной точкой стало трагическое событие во втором по величине городе страны Нови Саде. А именно - обрушение козырька только что отремонтированной железнодорожной станции, приведшее к гибели 15 человек.

Тут следует подчеркнуть, что эта трагедия не стала самостоятельной причиной массовых акций протестов, а явилась событием, которое использовали оппозиционные политические силы, негосударственные организации и студенческие движения для мобилизации сторонников на публичные акции против действующего президента и правительства страны.

Прогуливаясь по центру Белграда 15 марта (если можно назвать прогулкой протискивание через толпы зачастую образующие пробки в узких улочках сербской столицы), никак не удавалось избавиться от ощущения дежавю, связанного с аналогичными действами в других странах - в первую очередь на Украине в 2013-2014 годах в преддверии госпереворота.

Во-первых, акции собрали большое количество народа: по данным МВД 107 тыс., по данным оппозиции - около миллиона. Как обычно, в таких ситуациях истина где-то посредине, и реальной видится цифра около 200 тыс. человек. Во-вторых, протесты, изначально представленные как студенческие, уж точно такими не являлись. И дело даже не в том, что столько студентов в Сербии не отыщется, а в том, что сразу бросалось в глаза: ключевые заводилы - постарше. Да и на улицах можно было встретить представителей всех социальных групп. А еще - тех, кто почему-то берет на такие мероприятия маленьких детей, кто даже не задумываются о том, что провокация может привести к ужасным, трагическим последствиям.

В-третьих, звуковое сопровождение было традиционным для манифестаций «цветных революций», а именно - заводящие толпу ритмичные дроби барабанов, свистки и вувузелы, также эффективно влияющие на психику. В-четвертых, организаторы (хотя кто они, еще большой вопрос) с гордостью отчитались, что за время мероприятий инциденты были единичными и незначительными. Хотя очевидным остается другое. При необходимости для нагнетания ситуации и последующего противостояния с правоохранительными органами необходимо было в одной локации распылить слезоточивый газ или взорвать с десяток петард, чтобы появились и жертвы, и повод к активному, а то и вооруженному противостоянию.

В-пятых, по всем законам жанра «неожиданно» возник условный автомайдан, состоящий из десятков активистов на машинах, создающих необходимую активность в отдаленных от центра локациях. В-шестых, естественно, наблюдались группы людей, целенаправленно «работавших» по правоохранителям и ближе к ночи, когда подавляющая масса народа разошлась по домам, не перестававших оказывать давление на полицейских, охранявших правительственные учреждения. А также - активистов, которые начинали разгонять в толпе кричалки или создавать локальные митинги.

Парадокс ситуации в том, что никто не может толком объяснить, зачем эти протесты нужны и что реально движет их организаторами. Складывается устойчивое впечатление, что люди выходят на улицы "за все хорошее и против всего плохого", даже не задумываясь, что все это может ввергнуть страну в пучину очередной разрухи.

Закономерно, что люди знают и видят коррупцию, действующий президент, по мнению многих, засиделся и должен уйти, а Сербия должна развиваться и двигаться вперед. К слову, власти республики уже частично удовлетворили их требования, опубликовав документацию о реконструкции вокзала и задержав ряд чиновников. В отставку подал премьер-министр Сербии Милош Вучевич, а парламент принял закон, увеличивающий финансирование вузов. Однако это организаторов протестов не останавливает.

Далеко не факт, что подобными действиями можно эффективно повлиять на ситуацию. А вот разрушить то, что есть, вполне возможно.

Автор — эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

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