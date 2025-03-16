Ракета «Ангара-1.2» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Ангара-1.2» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк, об этом сообщило Минобороны России. Ракету запустили в 13:50 мск в интересах ведомства, сообщает телеканал «Известия». Предыдущий запуск «Ангары» состоялся в сентябре 2024-го, спутники успешно вышли на орбиту.
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