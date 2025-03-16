Зеленский отправил в отставку главу генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего объединенными силами украинской армии Андрея Гнатова начальником генерального штаба вооруженных сил. Об этом 16 марта свидетельствует указ на сайте главы государства.
«Назначить Гнатова Андрея Викторовича начальником генерального штаба Вооруженных сил Украины», — говорится в публикации.
Ранее должность занимал Анатолий Баргилевич, его глава киевского режима освободил от должности предшествующим указом.
Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук 28 января сообщил об отправке в отставку заместителя министра обороны страны Дмитрия Клименкова. До этого, 27 января, стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебным положением.