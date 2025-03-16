ВС РФ уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие уничтожили замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расчетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения спецоперации в Харьковской области. Кадры боевой работы 16 марта публикует Минобороны РФ.
Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» вскрыли замаскированный блиндаж одного из подразделений украинской армии в лесу. Решение об огневом воздействии приняли после подтверждения точных кординат местоположения. Кадры объективного контроля зафиксировали взрыв в результате удара по блиндажу боевиков ВСУ.
«Обнаруженная цель была ювелирно уничтожена оператором FPV-дрона 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», — уточнили в ведомстве.
Операторы беспилотников Росгвардии 14 марта уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Операторы боевых и разведывательных дронов Росгвардии обнаружили блиндаж в лесополосе. Цель точным попаданием уничтожил оператор БПЛА с системой сброса боеприпасов.