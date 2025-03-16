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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 16 марта

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Фото: ТАСС/Алексей Белкин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 марта можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» на харьковском направлении нанесли поражение формированиям штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пограничного отряда погранслужбы противника в районах населенных пунктов Перовское и Казачья Лопань в Харьковской области.

Украинские войска потеряли на данном направлении до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины, цеха производства БПЛА и места их хранения, а также скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151 районе, добавили в военном ведомстве.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 141 беспилотник самолетного типа.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 46 917 БПЛА, 601 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 22 297 танков и других боевых бронированных машин, 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 22 620 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 940 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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