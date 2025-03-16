Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки

Значительное снижение требований к заемщикам по семейной ипотеке, которое в последнее время активно обсуждают власти, может только привести к росту цен. По поручению вице-премьера Александра Новака, ведомства должны проработать вопрос о допуске к семейной ипотеке пар с одним ребенком до 18 лет. В таком случае льгота станет еще доступнее, чем была до последних изменений в середине 2024-го.

Число новых потенциальных заемщиков семейной ипотеки в случае ее расширения может исчисляться миллионами человек, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По наиболее свежим данным Росстата за 2021 год, количество домохозяйств с детьми до 18 лет оценивалось в 15,5 млн человек, которое могло существенно вырасти с тех пор.

Чернов считает, что разгон спроса на первичное жилье из-за расширения семейной ипотеки способен привести к росту цен на 16–18%. Это в полтора-два раза выше ожидаемой инфляции, которая, согласно прогнозам Центробанка, в среднем в 2025-м составит почти 10%.

«Если программу расширять не станут, то рост цен, скорее всего, будет ниже инфляции», — уточнили в Freedom Finance Global.

При этом экономист РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко добавила, что на отдельные объекты цены могут расти еще активнее. Речь в первую очередь идет о массовой застройке, которая остается более доступной для населения. Однако, по словам экономиста Андрея Бархоты, стоимость квадратного метра там может увеличиться на 18–27%.

ЦБ не раз отмечал, что действие госпрограмм приводит к росту стоимости новостроек относительно готовой недвижимости. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что в III квартале прошлого года разрыв цен по всей России на первичное и вторичное жилье составил 57%. Она не раз подчеркивала, что льготные программы «широкого фронта» уместны только как антикризисные меры.

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Преимущественный ценз: расширение семейной ипотеки приведет к росту цен на жилье до 20%