Пожар на территории нефтекомплекса в Туапсе локализовали на площади 1250 кв. м
Возгорание на территории нефтекомплекса в Туапсе локализовали на площади 1250 кв. м. Об этом 15 марта сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона локализовали пожар на нефтекомплексе в Туапсе на площади 1250 кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что тушение возгорания продолжается. На месте работают 188 специалистов и 55 единиц техники.
О возгорании резервуара на территории нефтебазы в Туапсинском районе стало известно 14 марта. Глава муниципального округа Сергей Бойко уточнял, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Тогда же губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что площадь возгорания резервуара на территории нефтекомплекса составляет более 1 тыс. кв. м.