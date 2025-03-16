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Жители Суджанского района рассказали о зверствах боевиков ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители освобожденного села Казачья Локня и города Суджа Курской области рассказали «Известиям», как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) издевались над мирным населением.

«Они вломились в Суджу. Кто убегает, кто едет, кто стоит — стреляли в того, кто попадется», — вспоминает житель Суджи Сергей Табаев.

По его словам, все тела оперативно убирали, закапывали или сжигали, чтобы не оставлять следов. А когда стало ясно, что российские военные освободят село, то ВСУ убрали и все расстрелянные машины.

«Не было ни одного дня, чтобы по Судже не стреляли. Они хотели всю ее сравнять с землей. А если их спрашивают, зачем они это делают, они говорят: «Это стреляем не мы, это стреляет Россия». Это их тактика», — подчеркнул мужчина.

Он добавил, что украинские боевики также сожгли дом одного полицейского. После этого Табаев постарался закрыть все строения так, чтобы противник не смог проникнуть внутрь.

«Я их стал закрывать. Захожу внутрь во двор, закрываю ворота. Подпираю досками или проволокой завязываю, чтобы нельзя было открыть. Захожу еще в дом, подпираю опять входную дверь досками, а потом выпрыгиваю в окно», — уточнил он.

Жительница села Казачья Локня Яна Провоторова, в свою очередь, рассказала, что двое боевиков избили ее мужа, а потом забрали его как раненого в Суджу. Однако оказалось, что на самом деле мужчину отправили на Украину.

«Месяц не знала, где он вообще. Мне дали с ним связаться. Им выдали телефон. Наших людей там в районе 70 человек, и у них есть один на всех телефон. <…> Я с ним разговариваю, я не могла поверить. Он говорит: «Да, действительно, я на Украине. Уезжай», — поделилась женщина.

Кроме того, Провоторова отметила, что на территории Суджи украинские боевики вели активную пропаганду с помощью газет и радио.

«Они выпускали тысячным тиражом газеты. Но более умный человек поймет, что они все фейковые и плохо отредактированные. Второй или третий тираж, лицевая сторона на фоне нашего суджанского Дома культуры. Сейчас он уже обложен плиточкой, и площадь плиточкой выложена. На этом фоне стоит боевик ВСУ и что-то дает бабушке. А плитки-то нет. Плитка еще в пачках стоит», — пояснила жительница.

По ее словам, ВСУ также настроили свою волну радио, так как поняли, что многие местные стали использовать старые приемники, и периодически перебивали ей российские программы.

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Жительница села Казачья Локня Елена Гарафонова 12 марта также рассказала о жестокостях боевиков ВСУ. Она слышала о расправах и убийствах, а также видела военную технику, размещенную прямо в жилых районах.

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