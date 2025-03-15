Суд в США обязал Starbucks выплатить $50 млн водителю после ожогов горячим кофе

Сеть кофеен Starbucks в США должна выплатить $50 млн в качестве компенсации ущерба водителю-доставщику, который получил серьезные ожоги из-за неправильно закрытой крышки на горячем напитке, сообщает 14 марта телеканал CNN.

Соответствующее решение принял суд присяжных в Калифорнии. Инцидент, о котором идет речь, произошел в 2020 году в Лос-Анджелесе. Пострадавшим признан доставщик еды Майкл Гарсия. Мужчина забрал кофе в кафе Starbucks и пролил себе на колени из-за неплотно закрытой крышки.

В суде Гарсия сообщил, что в результате инцидента получил «физическую боль, душевные страдания, потерю радости жизни, унижение, неудобства, горе, обезображивание, физические нарушения, беспокойство и эмоциональные страдания». Компания Starbucks намерена обжаловать приговор.

В июле 2023 года сообщалось, что ресторан быстрого питания McDonald's в США, а также компания — владелец франшизы выплатят $800 тыс. компенсации семье девочки, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса. Случай произошел в 2019 году, когда мать четырехлетней девочки купила ей «Хэппи мил» в ресторане быстрого питания Tamarac.