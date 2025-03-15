Гросси заявил о возможности стать преемником Гутерриша на посту генсека ООН
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассматривает вероятность стать генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом он сообщил 15 марта в интервью изданию Infobae.
«Процесс еще не начался», — сказал он, признав, что рассматривает новую должность как гипотезу.
Гросси уточнил, что в настоящее время существуют серьезные вопросы относительно эффективности и полезности многосторонности. Он подчеркнул, что при этом ООН остается незаменимой.
«Я считаю, что она должна вернуться к своей основной и изначальной цели — сохранению международного мира и безопасности», — добавил глава МАГАТЭ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 марта заявил, что Устав ООН является критерием равноправия и справедливости в мире, однако его мало кто выполняет из стран Запада. По его словам, в мире появились новые центры силы, которые участвуют в достижении договоренностей по будущему, однако в основе должны лежать справедливые принципы Устава ООН. В частности, Лавров отметил «невмешательство во внутренние дела, право народов на самоопределение, территориальную целостность и права человека».