Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области
Спорт
Команда Специальной Олимпиады РФ заняла призовые места на соревнованиях в Италии
Армия
ВС России уничтожили дроном «Форпост» технику ВСУ в курском приграничье
Мир
Меркель назвала Россию огромной и сильной страной
Армия
Минобороны РФ изменит нормы снабжения имуществом штурмовиков
Спорт
Туск выразил недовольство из-за поражения теннисистки Швентек от Андреевой
Мир
Трамп подписал указ о сокращении функций агентства по глобальным медиа
Армия
Военные РФ сообщили о массовом отходе ВСУ из Суджи без обеспечения себе прикрытия
Мир
Додик заявил о готовности к сделке по редкоземельным металлам с Трампом
Мир
Премьер-министр Венгрии потребовал недопуска Украины в ЕС
Армия
ВС России в ЛНР уничтожили украинскую бронетехнику расчетами FPV-дронов
Мир
В Сербии задержали угрожавшего взорвать резиденцию президента мужчину
Мир
К протестующим в Сербии присоединилась колонна из 100 тракторов
Мир
Путин, Лукашенко и Рахмон обсудили с Алиевым межгосударственные отношения
Мир
Мать с двумя сыновьями ворвались в лицей во Франции с ножом
Мир
Китайский истребитель потерпел крушение во время учений
Мир
Суд в США обязал Starbucks выплатить $50 млн водителю после ожогов горячим кофе

Суд отправил под домашний арест открывшего стрельбу у детсада в Новой Москве

0
EN
Фото: t.me/moscowcourts
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Суд отправил под домашний арест открывшего стрельбу около детского сада в Новой Москве мужчину. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андреева Юрия Алексеевича», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Срок домашнего ареста составит один месяц и 29 суток.

Шутинг в сторону: начался суд над отцом ученицы, устроившей стрельбу в Брянске
Какое наказание грозит Дмитрию Афанаскину, дочь которого расстреляла одноклассников из его дробовика

Стрельба около частного детского сада произошла 14 марта. По данным следствия, неизвестный вступил в конфликт с матерью своего ребенка, а после выстрелил из травматического пистолета в сторону ее знакомого. В результате происшествия, предварительно, получил ранения мужчина. Все участники инцидента были доставлены в полицию.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025