Суд отправил под домашний арест открывшего стрельбу у детсада в Новой Москве

Суд отправил под домашний арест открывшего стрельбу около детского сада в Новой Москве мужчину. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андреева Юрия Алексеевича», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Срок домашнего ареста составит один месяц и 29 суток.

Стрельба около частного детского сада произошла 14 марта. По данным следствия, неизвестный вступил в конфликт с матерью своего ребенка, а после выстрелил из травматического пистолета в сторону ее знакомого. В результате происшествия, предварительно, получил ранения мужчина. Все участники инцидента были доставлены в полицию.