В Саратовской области из-за паводка перекрыто движение пассажирского транспорта

В Озинском районе Саратовской области из-за паводка перекрыто для пассажирского транспорта. Об этом 15 марта сообщили в ГУ МВД России по региону.

«На автодороге «Озинки – Пигари – Первоцелинный» с 12:00 15 марта 2025 года закрыто движение для пассажирского транспорта», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также в МВД напомнили, что в Дергачевском районе Саратовской области, в связи с паводком и переливом платины через реку Алтата, вблизи поселка Славин закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге Демьяс – Восточный.

Президент России Владимир Путин 14 февраля обсудил на совещании с членами Совета безопасности России подготовку к сезону паводков и пожаров для минимизации их последствий.