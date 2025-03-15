Суд арестовал экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко по делу о взятке

Советский районный суд арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом 15 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Суд города Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 мая 2025 года бывшему заместителю губернатора Брянской области С.М. Тимошенко», — говорится в Telegram-канале.

Экс-замгубернатора обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

СУ СК России по Брянской области накануне публиковал в своем Telegram-канале кадры обысков и задержания бывшего замгубернатора Брянской области. Следственные действия проходили в особняке Тимошенко.

Тимошенко задержали 14 марта, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СУ СК РФ) по Брянской области. По версии следствия, чиновник отвечал за строительство и капитальный ремонт социальных и иных объектов по государственным и муниципальным контрактам. В результате он получил взятки в размере 4 млн рублей от предпринимателей, которые строили спортивно-оздоровительные комплексы.