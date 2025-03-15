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Умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин

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Фото: пресс-служба Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина
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Заместитель директора Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина (ММНКЦ) хирург Владимир Бедин умер на 61-м году жизни. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба учреждения.

«С величайшем прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С.П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин», — говорится в сообщении центра в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что врач стал символом надежды для многих пациентов центра. Те считали его не просто доктором, а своим спасителем. Смерть замдиректора ММНКЦ стала большой потерей для медицины и всех, кто его знал, подчеркнули в учреждении.

Бедин начал медицинскую практику хирургом в Кузбасском областном гепатологическом центре, во главе которого стал в 2001 году. Позднее, в 2007-м, он занял пост заведующего отделением хирургии печени и поджелудочной железы в Боткинской больнице. В 2024-м он стал заместителем директора ММНКЦ по инновационному развитию и лично принимал участие во внедрении множества новейших медицинских методов в учреждении.

Помимо практической деятельности, хирург также активно занимался наукой и преподаванием на кафедре хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ.

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