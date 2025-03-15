Бойцы ВС РФ обнаружили в Курской области запрещенные мины «Лепесток»

Военные инженеры обнаружили в Курской области запрещенные Женевской конвенцией ПФМ-1 «Лепесток», создающие смертельную угрозу для жителей. Об этом 15 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах», — указали в ведомстве.

Инженерные войска ВС РФ приступили к разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что основная цель работ — восстановление социально значимых объектов и инфраструктуры, а также обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в регионе после боевых действий.

«Для выполнения задач на освобожденных территориях развернуто Представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии», — говорится в сообщении.

В ходе разминирования используются новейшие средства разведки и поиска взрывоопасных предметов, а также защитные комплекты и специализированные миноискатели.

Ранее, 10 января, сообщалось, что ВСУ разбросали мины «Лепесток» (ПФМ-1) и «Колокольчик» на одной из улиц села Большое Солдатское в Курской области. Таким образом, Украина в очередной раз нарушила Оттавский договор, запрещающий передачу и использование противопехотных мин.