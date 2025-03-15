В Бангкоке пять человек погибли при обрушении балки строящейся автомагистрали
В Бангкоке обрушилась бетонная балка строящейся скоростной автомагистрали, в результате чего погибли не менее пяти человек, около 20 получили ранения. Об этом 15 марта сообщает газета Khaosod.
«Местом аварии стал проект скоростной автомагистрали, на котором дежурят более 30 рабочих», — уточняется в материале.
Движение на этом участке дороги полностью перекрыто. Власти выясняют причины произошедшего.
В Южной Корее в городе Чхонане 25 февраля при обрушении строительной подвесной площадки на автомобильную дорогу погибли три человека, пять пострадали. Задняя камера автомобиля засняла момент падения строительной подвесной площадки, которая находилась над трассой.