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В Бангкоке пять человек погибли при обрушении балки строящейся автомагистрали

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Фото: AP/Panumas Sanguanwong
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В Бангкоке обрушилась бетонная балка строящейся скоростной автомагистрали, в результате чего погибли не менее пяти человек, около 20 получили ранения. Об этом 15 марта сообщает газета Khaosod.

«Местом аварии стал проект скоростной автомагистрали, на котором дежурят более 30 рабочих», — уточняется в материале.

Движение на этом участке дороги полностью перекрыто. Власти выясняют причины произошедшего.

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В Южной Корее в городе Чхонане 25 февраля при обрушении строительной подвесной площадки на автомобильную дорогу погибли три человека, пять пострадали. Задняя камера автомобиля засняла момент падения строительной подвесной площадки, которая находилась над трассой.

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