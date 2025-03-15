В результате крушения вертолета в американском штате Огайо погиб пилот

В округе Портидж американского штата Огайо разбился вертолет, пилот погиб. Об этом 14 марта сообщил телеканал Fox 8 со ссылкой на местный дорожный патруль.

«Расследование показало, что (вертолет. — Ред.) Schweizer 269C зацепился за провода над водным резервуаром и упал в него. <…> Пилот не выжил», — говорится в материале телеканала.

Уточняется, что погибшего звали Энтони Джонс, ему было 52 года. Тело обнаружили в водохранилище, куда упал вертолет. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в момент крушения в вертолете находился только пилот. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

13 марта сообщили о пожаре на борту Boeing 737 в аэропорту Денвера из-за неполадок с двигателем. В больницы было доставлено 12 пострадавших. Судно направлялось из аэропорта Колорадо-Спрингс в международный аэропорт Далласа. Однако самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Денвере.