«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок обрушившегося на Москву циклона
«Роскосмос» 14 марта опубликовал снимок циклона, сделанный при помощи спутника «Арктика-М», на котором виден циклон, обрушившийся на Москву.
«Роскосмос следит за прохождением циклона, который сегодня обрушился на столицу», — говорится в прикрепленном к снимку сообщении в Telegram-канале.
Кроме того, было показано еще одно изображение, сделанное с аппарата «Электро-Л», который входит в геостационарную гидрометеорологическую систему «Электро».
14 марта три человека пострадали из-за сильного ветра и падения деревьев в Москве. Также обрушившийся на Москву штормовой ветер повалил деревья и сорвал кровлю здания. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщал, что порывы ветра в столице местами достигли 24 м/с.