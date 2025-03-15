В рамках конференции в Казани приняли резолюцию по спасению снежных барсов
Резолюция по спасению снежных барсов была принята в ходе международной конференции в Казани. Об этом 15 марта сообщила директор Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Дарья Петрова.
«Была подготовлена казанская резолюция, которая инициирует разработку новой программы на новый исторический период. <...> Сегодня в рамках конференции мы торжественно принимаем казанскую резолюцию», — заявила Петрова в ходе конференции.
При подготовке документа специалистами были учтены все нюансы вопроса и современные исторические реалии. Кроме того, по словам директора, разработка документа была инициирована главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов сообщил о том, что в программе также подчеркнуты меры сохранения данных животных. Речь идет о создании новых и благоприятных территорий для развития этого вида.
Предыдущая программа по спасению данного вида животных и Бишкекская декларация были приняты в 2013 году.
В Казани с 13 по 15 марта проходит международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». На ней впервые собрались 180 ведущих экспертов из 12 стран ареала снежного барса, чтобы обсудить, как защитить эту редкую и малоизученную дикую кошку. Казань была выбрана в качестве места проведения конференции неслучайно: республика уделяет большое внимание работе, направленной на сохранение в дикой природе своего символа.