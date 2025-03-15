Проект «Зима в Москве» и киноплатформа «Москино» получили национальную ИТ-премию

Шесть московских проектов стали победителями национальной премии «Цифровые вершины». Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Технологии влияют на все сферы жизни: от науки и бизнеса до культуры и здравоохранения. Они позволяют быстрее справляться с повседневными задачами, автоматизировать процессы и развивать свои возможности. Москва — один из мировых лидеров в области цифровизации, что неоднократно отмечали отечественные и зарубежные эксперты», — рассказала Сергунина.

В категории «Лучшее ИТ-решение для комфортной жизни в городе» первое место занял проект «Зима в Москве», который объединил порядка 53 тыс. сезонных событий: мастер-классов, конкурсов, экскурсий, лекций, квестов и других. Вся информация о них, афиша и карта с указанием места проведения были собраны в специальном разделе на городском портале mos.ru.

В номинации «Лучший государственный сервис» победила киноплатформа «Москино», которая помогает с организацией съемок в столице.

В категории «Лучшее IT-решение в области здравоохранения» лидером стал «МосмедИИ». Благодаря проекту медицинские организации 69 регионов России получили доступ к ИИ-сервисам на базе технологии компьютерного зрения. Нейросети помогают выявить признаки патологий на снимках лучевых исследований , формируя предварительное заключение для врача-рентгенолога.

В номинации «Лучшее ИТ-решение для импортозамещения» отметили платформу для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub.

Лучшим ИТ-решением для школьного обучения стал сервис «Цифровой учитель» по математике в «Московской электронной школе»: ИИ анализирует знания ребенка и предлагает различные упражнения.

Спецприз в номинации, посвященной управлению персоналом, получило мобильное приложение «Команда Москвы». Оно объединяет сотрудников и руководителей ведомств, позволяет быстро получить доступ к кадровым данным и полезной информации.

«Цифровые вершины» — это национальный конкурс среди разработчиков, которые создают инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур на территории РФ и ЕАЭС. Всего на конкурс в этом году было заявлено более 700 проектов.